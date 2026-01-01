Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 75
24 Min.Ab 12

Nadja Remmel steht unter Schock: Ihr Ehemann Peter hat die Familienkonten leer geräumt und ist danach spurlos verschwunden. Die junge Mutter kann nur noch tatenlos zusehen, wie ihr Leben und das ihrer Tochter Anna-Sophie den Bach runtergeht. Auch der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür. Wenn Peter nicht bald auftaucht, landen Frau und Kind auf der Straße. Ingo Lenßen und seine Ermittler nehmen die Spur des Ehemannes auf und machen eine unfassbare Entdeckung ...

