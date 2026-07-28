CSD, Vielfalt und gesellschaftlicher WandelJetzt kostenlos streamen
Liebe Ohne Filter
Folge 38: CSD, Vielfalt und gesellschaftlicher Wandel
In dieser Sonderfolge von „Liebe ohne Filter“ spreche ich mit Meryl Deep über den Christopher Street Day, die Lebensrealität queerer Menschen und darüber, warum Vielfalt unsere Gesellschaft bereichert. Wir sprechen über Vorurteile, persönliche Erfahrungen, den Mut, authentisch zu leben, und darüber, weshalb Toleranz keine Einbahnstraße ist. Denn es geht nicht um „die anderen“ – es geht um unsere Gesellschaft. Um unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen. Menschen, die mitten unter uns leben und das Recht haben, so akzeptiert und respektiert zu werden, wie sie sind. Eine Folge über Menschlichkeit, Respekt und den gesellschaftlichen Wandel – offen, ehrlich und ohne Filter. 🎤 Meryl Deep ist Keynote-Speakerin, Moderatorin und Drag Queen. Nach einer erfolgreichen Karriere als Managerin bei Coca-Cola setzt sie sich heute für Mut, Vielfalt, Sichtbarkeit und gesellschaftlichen Wandel ein. Mit ihren Vorträgen, Workshops und Auftritten inspiriert sie Unternehmen, Organisationen und Menschen dazu, authentisch ihren eigenen Weg zu gehen. Sie zählt zu den TOP 100 Speakerinnen Deutschlands und verbindet Wirtschaft, Diversity und persönliche Transformation auf beeindruckende Weise.
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