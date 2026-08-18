Liebe Ohne Filter
Folge 40: Liebe kennt kein Alter
Kann man mit 50, 60 oder sogar 70 noch einmal die Liebe finden? Andrea Micus sagt ganz klar: Ja. Die Germanistin, Journalistin und Autorin von über 45 Büchern schreibt heute Liebesromane für Frauen in der Lebensmitte – Geschichten, die Mut machen und zeigen, dass es für einen Neuanfang nie zu spät ist. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum wir uns mit starren Wunschlisten oft selbst im Weg stehen, weshalb persönliche Begegnungen wichtiger sind als perfekte Fotos und warum die zweite Lebenshälfte oft die spannendste Zeit unseres Lebens ist. Wir sprechen über Trauer, zweite Chancen, erwachsene Kinder, neue Beziehungen, unrealistische Erwartungen und den Mut, sich nach Enttäuschungen noch einmal auf die Liebe einzulassen. Außerdem geht es um: ❤️ Warum Frauen und Männer über 45 ihre Vorstellungen von Liebe oft neu entdecken.❤️ Weshalb Alltagsbegegnungen manchmal wertvoller sind als Online-Dating.❤️ Warum seriöse Partnervermittlung nach vielen Enttäuschungen im Internet wieder an Bedeutung gewinnt.❤️ Wie Liebesromane Hoffnung schenken und zeigen, dass das Leben auch nach Schicksalsschlägen wunderschöne Überraschungen bereithalten kann.❤️ Weshalb Offenheit, Gelassenheit und realistische Erwartungen oft der Schlüssel zu einer glücklichen Partnerschaft sind. Eine inspirierende Folge über Liebe, Lebensfreude und die Erkenntnis, dass das schönste Kapitel manchmal erst dann beginnt, wenn man glaubt, die besten Geschichten bereits erlebt zu haben. 🎙️ Liebe ohne Filter – echte Gespräche über Beziehungen, Partnersuche und das Leben, wie es wirklich ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick