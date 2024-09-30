Lindenstraße
Folge 16: Kinderspiele
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht wacht Andy neben seiner Gabi auf. Während die sich schon Gedanken macht, wie sie gleich ungesehen aus der Wohnung schleichen kann, schwebt Andy auf Wolke Sieben. „Willst du wissen, was ich denke? Ich liebe dich!“, offenbart er Gabi.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste