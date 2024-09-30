Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Freunde und Helfer

ARD PlusStaffel 21Folge 6vom 30.09.2024
Freunde und Helfer

Lindenstraße

Folge 6: Freunde und Helfer

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit Weißwurst und Brezeln steht Ninas ehemaliger Kollege Röber vor ihrer Haustür. Nina ist äußerst angespannt, denn heute steht der Prozess gegen Wöhrl an. Noch immer fragt sich die junge Polizistin vorwurfsvoll, ob sie Wöhrls tödlichen Schuss auf Zuhälter Sascha nicht doch hätte verhindern können. Röber versucht ihr klarzumachen, dass nur Wöhrl alleine den tragischen Vorfall zu verantworten hat.

ARD Plus
