Lindenstraße
Folge 2: Die Anzeige
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Beherzt ergreift Isolde ihren Mantel und macht sich auf den Weg zur Polizei. „Wenn du nicht den Mut hast, dich zu stellen, ist das deine Sache!“, ist ihr einziger Kommentar zu Bruno. Immer noch versucht Bruno, seine Lebensgefährtin von diesem Schritt abzuhalten. Doch Isolde hat schon viel zu lange gewartet.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21-25: Das Erste