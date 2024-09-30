Lindenstraße
Folge 8: Loslassen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Auf ein weiteres wunderbares Jahr in der Lindenstraße! Gemeinsam feiern die Bewohner bei einem grandiosen Feuerwerk in das Jahr 2006. Vasily verweigert Mary allerdings den Neujahrstanz. Denn Marys Entschluss gilt auch fürs nächste Jahr: Sie will die Scheidung.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste