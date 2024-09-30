Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Ich sehe was, was du nicht siehst…

ARD PlusStaffel 21Folge 17vom 30.09.2024
Ich sehe was, was du nicht siehst…

Ich sehe was, was du nicht siehst…Jetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 17: Ich sehe was, was du nicht siehst…

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Tom spricht Irina Mut zu. Er wird die ganze Zeit während ihres Dates mit dem Unbekannten vor dem „Café Moorse“ warten und alles genau beobachten. „Da kann echt nichts passieren!“, beruhigt Tom die unsichere Irina.

