Lindenstraße
Folge 22: Eltern
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Christian freut sich über die gelungene Wohnungsrenovierung. Doch Urszula plagen ganz andere Gedanken, denn noch immer lässt der unbekannte Verfolger Irina nicht in Ruhe. Auch in der Schule scheint sie nicht sicher vor ihm zu sein: Der Stalker fotografiert den hübschen Teenager sogar während des Sportunterrichts!
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste