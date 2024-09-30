Lindenstraße
Folge 23: Das Rennen
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Voller Stolz präsentiert Christian den Besucherinnen Tanja und Suzanne die neue Küche. Derweil hütet Urszula weiterhin das Bett, denn ihre Migräne will einfach nicht besser werden. Die erfolglose Suche nach Irinas gefährlichem Verehrer macht ihr schwer zu schaffen. „Sie haben drüben auf dem Dach Spuren von ihm gefunden“, erzählt Christian seinen Gästen. Doch leider war nichts Verwertbares dabei.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste