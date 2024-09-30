Lindenstraße
Folge 28: Prüfungsangst
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Nahezu pausenlos übt Lea für den Probeunterricht am Gymnasium. Helgas Versuche, ihr die Verbissenheit auszutreiben, schlagen fehl. „Nun mach’ dich doch nicht so verrückt mit dem blöden Gymnasium!“, versucht Helga ihre Enkelin zu besänftigen. Doch für Lea steht eines fest: „Ich geh’ auf jeden Fall aufs Gymnasium!“
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste