Lindenstraße

Hey

ARD PlusStaffel 21Folge 30vom 30.09.2024
Folge 30: Hey

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Mit Schrecken muss Olaf mit ansehen, wie seine Mutter im Sarg aus der Wohnung getragen wird. Murat hatte versprochen, während Olafs Reise ab und an nach der alten Dame zu schauen. Als ihm auch nach Tagen niemand die Tür öffnete, wurde er misstrauisch. Murat fand die verstorbene Else schließlich friedlich auf ihrem Sofa sitzend vor und verständigte sofort den ahnungslosen Olaf.

