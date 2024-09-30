Lindenstraße
Folge 30: Hey
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Mit Schrecken muss Olaf mit ansehen, wie seine Mutter im Sarg aus der Wohnung getragen wird. Murat hatte versprochen, während Olafs Reise ab und an nach der alten Dame zu schauen. Als ihm auch nach Tagen niemand die Tür öffnete, wurde er misstrauisch. Murat fand die verstorbene Else schließlich friedlich auf ihrem Sofa sitzend vor und verständigte sofort den ahnungslosen Olaf.
Weitere Folgen in Staffel 21
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste