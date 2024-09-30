Lindenstraße
Folge 31: Ruhe in Frieden
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Bei Olaf sitzt der Schock über Elses plötzlichen Tod immer noch sehr tief. In aller Stille liest er sich die zahlreichen Beileidskarten durch und beim Blick auf ein Foto seiner Mutter flüstert er leise: „Ich dank’ dir, Mutter!“
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
