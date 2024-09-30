Lindenstraße
Folge 32: Was lange währt…
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Kritisch beobachtet Elena, wie Vasily seinen Sohn Nikos nach Strich und Faden verwöhnt und ihm jeden Wunsch von den Augen abliest. „Du kaufst ihm alles, weil Mary ihm nichts kaufen kann!“, ermahnt sie Vasily. Dessen Hass auf seine Ex-Frau ist nach wie vor grenzenlos.
Lindenstraße
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12
