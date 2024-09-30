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Lindenstraße

Technik, die begeistert

ARD PlusStaffel 21Folge 34vom 30.09.2024
Technik, die begeistert

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Folge 34: Technik, die begeistert

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Sollen Anna und Hans wirklich auf das reizvolle Angebot der Schneiders eingehen? Anna wälzt schon verschiedene Schulprogramme, um eventuell doch noch eine adäquate Alternative für ihren Mürfel zu finden. 10.000 Euro sind schließlich sehr viel Geld.

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