Technik, die begeistertJetzt kostenlos streamen
Lindenstraße
Folge 34: Technik, die begeistert
30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Sollen Anna und Hans wirklich auf das reizvolle Angebot der Schneiders eingehen? Anna wälzt schon verschiedene Schulprogramme, um eventuell doch noch eine adäquate Alternative für ihren Mürfel zu finden. 10.000 Euro sind schließlich sehr viel Geld.
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Lindenstraße
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Genre:Drama, Soap
Altersfreigabe:
12