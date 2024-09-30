Lindenstraße
Folge 39: New York!
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Alex geht einfach zu seiner „Ich-glotz’-mich-tot“-Tagesordnung über, obwohl er letzte Woche Ninas Auto zu Schrott gefahren hat. „Jetzt ist er dran!“, platzt auch der geduldigen Nina der Kragen. Alex könne sich schließlich nicht ewig aus der Verantwortung ziehen. Er weiß, dass er die Schuld für sein Dilemma nur bei sich selbst suchen kann.
