Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Islam

ARD PlusStaffel 21Folge 44vom 30.09.2024
Islam

IslamJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 44: Islam

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Lisas Interesse für den Islam wächst von Tag zu Tag. Am liebsten würde sie Murat sogar heute Abend in die Moschee begleiten. Doch Murat fragt sich kopfschüttelnd, wie Lisa auf diese Idee kommt. Schließlich sei sie nicht einmal Muslima.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen