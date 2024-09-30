Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Wasser

ARD PlusStaffel 21Folge 49vom 30.09.2024
Wasser

WasserJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 49: Wasser

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Wie von der Tarantel gestochen läuft Victor Wedekamp vor seiner Lektorin auf und ab. Suzannes Schützling kommt mit seinem Roman nicht voran und beansprucht ihre komplette Aufmerksamkeit. Tanja ist genervt. Mittlerweile schuldet Alex seinen Mitbewohnern mehr als 3000 Euro. Wie ein Geist schlurft er durch die Wohnung. Alleine wird er seine Depression wohl nicht mehr überwinden können.

Weitere Folgen in Staffel 21

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen