Lindenstraße
Folge 49: Wasser
29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Wie von der Tarantel gestochen läuft Victor Wedekamp vor seiner Lektorin auf und ab. Suzannes Schützling kommt mit seinem Roman nicht voran und beansprucht ihre komplette Aufmerksamkeit. Tanja ist genervt. Mittlerweile schuldet Alex seinen Mitbewohnern mehr als 3000 Euro. Wie ein Geist schlurft er durch die Wohnung. Alleine wird er seine Depression wohl nicht mehr überwinden können.
Lindenstraße
Genre:Drama, Soap
12
