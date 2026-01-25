Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

LKW-Bergung extrem

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 01.02.2026
Explosive E-Autos

Explosive E-AutosJetzt kostenlos streamen

LKW-Bergung extrem

Folge 1: Explosive E-Autos

42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Bergungsprofi Steve ist zur Stelle, als ein mit E-Autos beladener Transporter Feuer fängt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

LKW-Bergung extrem
ProSieben MAXX

LKW-Bergung extrem

Alle 4 Staffeln und Folgen