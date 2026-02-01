Staffel 4Folge 9vom 08.02.2026
Folge 9: Pannenhelfer oder Pferdeflüsterer
42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein Pferdetransporter hat mitten auf einer vielbefahrenen Straße eine Panne. Können die Bergungsprofis auch aufgeregte Pferde zähmen?
