Staffel 4Folge 12vom 08.02.2026
42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Sean muss zwei Traktoren aus dem Matsch befreien und sein Kollege Stick bekommt es mit einem 40 Tonnen schweren Truck zu tun, der sich auf einer Straße quergestellt hat.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
