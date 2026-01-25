Staffel 4Folge 6vom 01.02.2026
Unter HochspannungJetzt kostenlos streamen
LKW-Bergung extrem
Folge 6: Unter Hochspannung
41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein 44 Tonnen schwerer LW kommt von der Fahrspur ab und muss geborgen werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
LKW-Bergung extrem
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen