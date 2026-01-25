Zum Inhalt springenBarrierefrei
LKW-Bergung extrem

Staffel 4Folge 6vom 01.02.2026
Unter Hochspannung

LKW-Bergung extrem

Folge 6: Unter Hochspannung

41 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Ein 44 Tonnen schwerer LW kommt von der Fahrspur ab und muss geborgen werden.

LKW-Bergung extrem

