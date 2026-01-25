Staffel 4Folge 5vom 01.02.2026
LKW-Bergung extrem
Folge 5: Manager Dan packt mit an
42 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Um die Straßen frei und das Geschäft am Laufen zu halten, trotzen die Männer und Frauen der LKW-Bergungsunternehmen jedem Wetter zu jeglicher Tages- und Nachtzeit. Die Bergungsprofis Ant und Matt eilen zu einem LKW-Unfall auf einer schmalen Straße.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Keshet International
Enthält Produktplatzierungen