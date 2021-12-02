Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 02.12.2021: Episode 23
44 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 6
Verurteilte Straftäter dürfen in vielen US-Bundesstaaten keine Schusswaffen bei sich tragen. Deshalb könnte es sich bei den Aussagen, die ein junger Mann in Texas zu Protokoll gibt, um faule Ausreden handeln. Der Verdächtige behauptet, sein elfjähriger Sohn hätte die Hirschkuh erlegt. Tischt der Mann den Jagdaufsehern im „Lone Star State“ eine Lügengeschichte auf, um sich zu schützen? Mike Boone und sein Partner Jake Noxon gehen der Sache auf den Grund. Wildhüter Colby Hensz nimmt unterdessen im Cameron County ein Krabbenfangboot unter die Lupe.
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Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.