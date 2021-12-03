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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Episode 24

DMAXFolge vom 03.12.2021
Episode 24

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Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas

Folge vom 03.12.2021: Episode 24

45 Min.Folge vom 03.12.2021Ab 6

Die gesetzlichen Mindestmaße für Fische und andere Meerestiere sollen im „Lone Star State“ den Artenbestand sichern. Deshalb nimmt es Wildhüter Raj Ataya in dieser Folge bei einer Routinekontrolle im US-Bundesstaat Texas sehr genau. Morgan Inman und Justins Eddins ermitteln unterdessen wegen eines Hausfriedensbruchs. Bei den Nachforschungen stellt sich heraus, dass die Verdächtigen offenbar noch mehr auf dem Kerbholz haben. Und Ashton Gulczewski stellt mit seinem Partner Zach Martin sicher, dass bei der Entenjagd die Abschussquoten eingehalten werden.

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