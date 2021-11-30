Lone Star Law - Die Gesetzeshüter von Texas
Folge vom 30.11.2021: Episode 21
45 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12
Jetskis haben keine Bremsen. Deshalb sollte man auf öffentlichen Gewässern nicht zu arg auf die Tube drücken. Doch das kommt den jungen Männern, die sich im McLennan County auf einem See austoben, nicht in den Sinn. Die Rowdys gefährden mit ihrer rücksichtslosen Fahrweise an einer Bootsrampe schwimmende Kinder. Deshalb sprechen Matt Kiel und Michael Serbanic in Texas eine mündliche Verwarnung aus. Colby Hensz kontrolliert derweil eine Gruppe von ATV-Fahrern. Die verdächtigen Personen sind in der Dunkelheit auf einem Privatgrundstück unterwegs.
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Genre:Reality, Recht, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.