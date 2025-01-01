LOST CHEFS
Folge 1: Welcome to the Jungle!
30 Min.Ab 12
Gipfeltreffen der Gaumenkünstler in Kenia: In paradiesischem Ambiente treffen die LOST CHEFS zum ersten Mal aufeinander. Die Stimmung ist Bombe, die Vorfreude auf das Abenteuer riesig! Wenn sie nur wüssten, welch höllische Herausforderungen schon ab dem nächsten Morgen auf sie warten werden, wenn es heißt: "Raus aus dem Luxus, rein in den Dschungel!"
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes