Tausend Optionen, keine Ahnung!

JoynStaffel 1Folge 17
Folge 17: Tausend Optionen, keine Ahnung!

43 Min.Ab 12

Erst große Begeisterung, dann große Panik! In bester LOST CHEFS-Manier hält natürlich auch das Finale krasse Herausforderungen parat. Zwar darf im Jungle Market endlich aus dem Vollen geschöpft werden und die Köch:innen mit doppelter Ausrüstung ihre Träume ausleben. Aber nach Tagen der Entbehrungen überfordert die Qual der Wahl plötzlich. Dazu kommt, dass diesmal 3 Gänge Fine Dining auf höchstem Niveau für 7 Gäste erwartet werden. Kein Wunder, dass hier auch pure Verzweiflung auf dem Menü steht!

