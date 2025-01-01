Nach dem Kochen ist vor dem BackenJetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 4: Nach dem Kochen ist vor dem Backen
40 Min.Ab 12
Die ersten Teller wurden serviert! Und wie! Die LOST CHEFS können stolz auf sich sein und die Tagessieger werden entsprechend gefeiert. Aber die Freude über die eigene Leistung währt nicht lange. Die Nacht in den Hütten am Strand bringt manche Teams an ihre Grenzen. Und der nächste Tag wird nicht einfacher: Weiter geht der Kampf um Feuer, Zutaten und möglichst gutes Equipment. Und dann wartet am Ende einer Schatzsuche auch noch eine nicht ganz so gelungene Überraschung auf die Teilnehmer:innen.
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
