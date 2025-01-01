Zum Inhalt springenBarrierefrei
Endgegner Burger-Brötchen

LOST CHEFS

Endgegner Burger-Brötchen

Folge 5: Endgegner Burger-Brötchen

34 Min.Ab 12

Schon an Tag 2 werden die schlimmsten Befürchtungen einiger Köche wahr: Es muss gebacken werden! Ohne Waage, ohne Rührgerät, ohne Ofen! Teilweise auch ohne Schlaf. Wie soll das gehen? Aber die LOST CHEFS lassen der Verzweiflung keinen Raum und legen direkt los. Alles wird auf eine Karte gesetzt, für einen zweiten Versuch bleibt keine Zeit. Erstaunlich, auf wie viele unterschiedliche Arten man backen kann, wenn es sein muss. Bei wem geht der Teig auf, wo fallen alle Hoffnungen in sich zusammen?

