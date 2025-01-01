Wer holt die ersten Seesterne?Jetzt kostenlos streamen
LOST CHEFS
Folge 3: Wer holt die ersten Seesterne?
35 Min.Ab 12
Die Feuer lodern, die Jury ist hungrig und voller Erwartungen: Zum ersten Mal sehen sich die LOST CHEFS mit den harten Bedingungen in der Koch-Arena konfrontiert und müssen direkt abliefern. Ihnen bleibt nur eine Stunde, um das feinste Fischgericht auf den Tisch zu bringen, das Kenia je gesehen hat. Wer erträgt die Hitze der Jungle Kitchen, wer kommt arg ins Schwitzen?
Genre:Reality, Kochen, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 33 minutes