Lou!
Folge 2: Foto-Misere
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous Mutter zeigt Tristan Baby-Fotos und das ist Lou mega peinlich. Also versteckt sie sich - wie immer, wenn ihr was peinlich ist - in einer alten Truhe. Und dass Tristan das mitgekriegt hat, macht die ganze Sache noch peinlicher. Kurz entschlossen, wirft Lous Mutter die Truhe raus. Lou ist wütend und macht sich mit Mina auf die Suche nach einem Ersatz für die Truhe.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat