Lou!
Folge 8: Stil-Fragen
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou näht ihre Klamotten am liebsten selbst und wird wegen ihrer ausgefallenen Hosen von Anouk und Solène gehänselt. Als sie jedoch kurz darauf die beiden in genau solchen Hosen sieht und erfährt, dass sie diese in einer trendy Boutique gekauft haben, ist sie wütend. Sie erzählt Tristan, dass dieser Modetrend von ihr stammt, und dass ein Designer sie einfach kopiert hat.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat