Lou!
Folge 3: Spiel-Verderber
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Richard bekommt Besuch von seinem Neffen Peppo. Die beiden wollen sich zusammen das Curling-Weltcup-Finale ansehen. Da Richard aber bis zum Spielbeginn arbeiten muss, verspricht Lou ihm, sich so lange um Peppo zu kümmern. Als sie jedoch erfährt, dass Tristan ihre Mutter zu "Dark Knights and Daggers", einem Fantasy-Rollenspiel, eingeladen hat, wird sie eifersüchtig und will unbedingt mitspielen, obwohl sie überhaupt nichts von dem Spiel versteht.
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Lou!
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat