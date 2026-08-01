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Lou!

Spiel-Verderber

KinderweltStaffel 5Folge 3vom 01.08.2026
Spiel-Verderber

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Lou!

Folge 3: Spiel-Verderber

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Richard bekommt Besuch von seinem Neffen Peppo. Die beiden wollen sich zusammen das Curling-Weltcup-Finale ansehen. Da Richard aber bis zum Spielbeginn arbeiten muss, verspricht Lou ihm, sich so lange um Peppo zu kümmern. Als sie jedoch erfährt, dass Tristan ihre Mutter zu "Dark Knights and Daggers", einem Fantasy-Rollenspiel, eingeladen hat, wird sie eifersüchtig und will unbedingt mitspielen, obwohl sie überhaupt nichts von dem Spiel versteht.

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