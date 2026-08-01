Lou!
Folge 7: Klammer-Affe
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous Mutter erwartet Besuch von Amélie, einer ehemaligen Studienfreundin. Amélie war immer ein wenig altmodisch, schüchtern und albern. Lous Mutter verdrückt sich daher lieber und gibt vor, einen Termin bei ihrem Verleger zu haben. Sie halst diese "Klette" ihrer Tochter auf, die eigentlich mit Tristan ins Schwimmbad gehen wollte! Doch schnell merkt Lou, dass aus der verklemmten Studentin eine energische junge Frau geworden ist, die sich in ihrer Haut wohlfühlt, lustig ist und sogar kultiviert. Der Tag verspricht schöner zu werden als gedacht. Nur nicht für Lous Mutter, die beim Vergleich mit ihrer Freundin schlecht abschneidet...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lou!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: GO-N Productions / Editions Glénat