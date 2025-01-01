Magnum
Folge 1: Eine tödliche Falle (1)
Magnum wird von Diane Dupres angeheuert, die als Kind mit ihrer Zwillingsschwester gekidnappt wurde, und der jetzt angeblich jemand nach dem Leben trachtet. Higgins bekommt Besuch von seiner alten Flamme, der vor Kurzem verwitweten Lady Ashley, weil nun ja einer Ehe mit Higgins nichts mehr im Weg steht. Doch Ashley hat sich sehr verändert. Verkompliziert wird die Sache, weil er Agatha von der anstehenden Hochzeit erzählt, die nun denkt, dass er ihr einen Antrag gemacht hat!
