NBCUniversalStaffel 5Folge 19
Folge 19: Künstliche Intelligenz

47 Min.Ab 12

Madelyn Jones wendet sich Hilfe suchend an Magnum. Ihr Mann Ray ist seit zwei Wochen verschwunden und schwebt vermutlich in größter Gefahr, denn Ray ist ein hervorragender Computerexperte, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Vor Kurzem hat er eine Formel erfunden, die massiven Schaden anrichten könnte, wenn sie in falsche Hände geraten würde. Und genau danach sieht es jetzt aus, denn Wissenschaftler und Militär zeigen sich an Rays Erfindung extrem interessiert ...

