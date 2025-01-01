Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Liebeslieder eines Toten

NBCUniversalStaffel 5Folge 18
Liebeslieder eines Toten

Liebeslieder eines TotenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 18: Liebeslieder eines Toten

47 Min.Ab 12

Country-Musiker Lacy Fletcher landet auf Hawaii, um nach fünf verschollenen Liedern des legendären Country-Stars George L. Jessup zu suchen. Vor 25 Jahren kam der Sänger bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, doch kurz zuvor schrieb er die Songs für seine große Liebe Laurie, die spurlos verschwand. Gemeinsam mit Detektiv Magnum will Lacy die Frau nun aufspüren. Doch je mehr sie recherchieren, umso mysteriöser wird die ganze Geschichte ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen