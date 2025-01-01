Magnum
Folge 16: Alle für einen (2)
47 Min.Ab 16
Mit Hilfe einer kambodschanischen Widerstandsgruppe gelingt es Magnum und seinen Freunden, aus der Gefangenschaft von Major Thieu zu fliehen. Doch die Freude über die Freiheit währt nur kurz, denn Magnum findet heraus, dass ihn sein Kumpel Tyler McKinney belogen hat. In Wirklichkeit will Tyler seinen Freund gar nicht retten, der ist nämlich schon längst tot. Tylers Ziel ist es stattdessen, mit Hilfe der Widerstandsbewegung dessen Tod zu rächen.
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
