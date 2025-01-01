Magnum
Folge 9: Das organisierte Verbrechen
47 Min.Ab 12
Ein vietnamesischer Junge namens Tran Quoc Jones bittet Magnum, seinen Vater zu finden. Der ehemalige Hubschrauberpilot in Vietnam ist seit dem Krieg spurlos verschwunden. Magnum beginnt sofort mit den Recherchen. Bald entdeckt er in höchsten politischen Kreisen ein Netz aus Intrigen und Korruption. Interessanterweise taucht genau jetzt ein Mann auf, der behauptet, Tran Quocs Vater zu sein. Sagt er die Wahrheit?
Magnum
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1980
12
