Major Crimes
Folge 1: Stadt der Träume (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Drei 15-jährige Jungen sind spurlos verschwunden. Weil sie als Vorzeigeschüler gelten, schließen die Ermittler aus, dass die Teenager den Unterricht einfach schwänzen. Einer der Vermissten ist Diabetiker und schwebt ohne seine Medikamente in großer Gefahr. Die Beamten setzen deshalb alles daran, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Doch die Liste der Verdächtigen ist lang - und dann taucht auf dem Schulgelände plötzlich eine männliche Leiche auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen