Major Crimes
Folge 4: Stadt der Träume (4)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die vermissten Jungen Miguel und Ryan sind wider Erwarten in Mexiko aufgetaucht - und das mit jeder Menge Drogen im Gepäck. Um den Mörder ihres Freundes Lukas zu finden, erhoffen sich die Ermittler wichtige Informationen von ihnen, doch die beiden schweigen beharrlich. Während sich Sharon im Krankenhaus von ihrem Schwächeanfall erholt, setzen ihre Kollegen alles daran, den Fall endgültig aufzuklären.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen