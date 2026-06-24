Major Crimes
Folge 13: Um jeden Preis (4)
42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Die Jagd nach dem Serienkiller geht weiter: Die Ermittler setzen alles daran, Phillip Stroh endlich dingfest zu machen. Dafür ist ihnen jedes Mittel recht, und so starten sie einen riskanten Alleingang. Während Tao auf einen interessanten Hinweis stößt, geht Provenza einer mysteriösen Zeugin auf den Grund. Schließlich kommt es zum alles entscheidenden Showdown mit Stroh, bei dem plötzlich tödliche Schüsse fallen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen