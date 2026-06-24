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Major Crimes

Seilschaften (1)

WarnerStaffel 6Folge 6vom 24.06.2026
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Major Crimes

Folge 6: Seilschaften (1)

41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12

Bonnie Pearl, eine angesehene Anwältin, wird kaltblütig ermordet. Die Ermittler haben daraufhin alle Hände voll zu tun, denn die Liste der potenziellen Täter ist lang: Pearls Erfolg hat ihr im Laufe ihrer Karriere etliche Feinde beschert. Doch auch ihr Sohn Stan und ihr Ex-Mann Jerry zählen zum Kreis der Verdächtigen. Können die Ermittler den wahren Täter überführen?

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