Major Crimes
Folge 10: Um jeden Preis (1)
41 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Phillip Stroh, ein berüchtigter Serienkiller, hat erneut zugeschlagen. Obwohl die Ermittler alles daransetzen, den Flüchtigen hinter Gitter zu bringen, fehlt von Stroh jede Spur. Dabei ahnen sie nicht, dass dieser sie ganz genau im Auge behält.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Major Crimes
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Enthält Produktplatzierungen