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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Elisabeth & James

sixxStaffel 3Folge 8vom 04.04.2026
Elisabeth & James

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Making it Home - Wohn(t)räume mit Kortney & Kenny

Folge 8: Elisabeth & James

43 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 12

Elisabeth und James haben die ganze Welt bereist und nie in einem richtigen Zuhause gewohnt. Nun hat das Paar drei Kinder bekommen und sich in einer schönen Gegend ein Haus gekauft. Um das Erdgeschoss offener zu gestalten, wollen die beiden eine Wand zwischen zwei Räumen einreißen. Doch es stellt sich heraus, dass diese zur Stabilität des Gebäudes beiträgt und nicht entfernt werden darf. Kortney und Kenny eilen der Familie zur Hilfe.

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