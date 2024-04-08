Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 08.04.2024: Max mistet aus
44 Min.Folge vom 08.04.2024Ab 12
In Ostfriesland besteht Handlungsbedarf, denn die Werkstatthalle platzt aus allen Nähten. Max' Herz hängt an jeder Schraube, doch ihm bleibt keine Wahl. Er muss Platz schaffen. Die ausgemusterten Teile will er zusammen mit seinem Vater Conny und Mechaniker Gorden auf dem „Bockhorner Oldtimermarkt“ verkaufen. Das Trio plant ein Männerwochenende, bei dem sich alles um Autos und Mopeds dreht. Max' Werkstattnachbar Harry erwartet unterdessen eine Lieferung mit italienischen Klassikern für seine Sammlung. Aber schon das Abladen entpuppt sich als Herausforderung.
Genre:Auto, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.