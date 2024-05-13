Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 13.05.2024: Das Wunder von Lärz
45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Die Vorbereitungen für das Dragster-Rennen gestalten sich schwierig. Beim Umbau des alten Corsas hatten Max und Gorden mit Hindernissen zu kämpfen. Und bei den „Airport Days“ setzt sich das Dilemma nahtlos fort. Der Wagen läuft alles andere als rund. Doch die Autoschrauber lassen sich nicht unterkriegen und träumen nach wie vor vom Pokal. Sie glauben fest an das „Wunder von Lärz“. Max' Mutter benötigt unterdessen nach einem Kontakt mit einem Wildtier Ersatz für ihr geliebtes Cabrio. Der Autoschrauber hat für seine Mama eine besondere Überraschung parat.
