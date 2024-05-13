Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Das Wunder von Lärz

DMAXFolge vom 13.05.2024
Das Wunder von Lärz

Das Wunder von LärzJetzt kostenlos streamen

Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 13.05.2024: Das Wunder von Lärz

45 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Die Vorbereitungen für das Dragster-Rennen gestalten sich schwierig. Beim Umbau des alten Corsas hatten Max und Gorden mit Hindernissen zu kämpfen. Und bei den „Airport Days“ setzt sich das Dilemma nahtlos fort. Der Wagen läuft alles andere als rund. Doch die Autoschrauber lassen sich nicht unterkriegen und träumen nach wie vor vom Pokal. Sie glauben fest an das „Wunder von Lärz“. Max' Mutter benötigt unterdessen nach einem Kontakt mit einem Wildtier Ersatz für ihr geliebtes Cabrio. Der Autoschrauber hat für seine Mama eine besondere Überraschung parat.

Alle verfügbaren Folgen