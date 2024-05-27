Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 27.05.2024: Ein Ami-Schiff fürs Museum
44 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12
Max veranstaltet in Ostfriesland einen „Museumstag“. Auf seiner „Gurkenführung“ möchte der passionierte Kraftfahrzeugexperte den hoffentlich zahlreichen Besuchern zwei besondere Highlights präsentieren: einen sportlichen Ami-Schlitten und eine Kultkarosse aus den 80ern. Den amerikanischen Mercury Cougar muss Gordon in der Werkstatt noch flottmachen. Und der Opel Manta wird zur Feier des Tages mit einem schnittigen Rallye-Design aufgehübscht. Diesen Job soll Folierungs-Profi Michi erledigen. Und der tobt sich an dem 38 Jahre alten Vehikel so richtig aus.
