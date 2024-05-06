Zum Inhalt springenBarrierefrei
Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Porsche gegen Käfer

DMAX
Folge vom 06.05.2024
Porsche gegen Käfer

Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze

Folge vom 06.05.2024: Porsche gegen Käfer

44 Min.
Folge vom 06.05.2024
Ab 12

Auf den Porsche seines Vaters hat Max schon lange ein Auge geworfen. Der Autoschrauber möchte den Wagen gegen einen Käfer eintauschen. Papa Conny ist davon wenig begeistert. Doch Max gibt nicht auf und lässt sich einiges einfallen, um Conny den Volkswagen schmackhaft zu machen. Der Kfz-Freak hat sich zudem bei einem Dragster-Rennen angemeldet. Dort will er mit einem alten Corsa antreten. Aber den müssen Max und Gorden erst mal auf Vordermann bringen. Und das Prinzip „alter Schrott raus, neuer Schrott rein“ stößt bei diesem Projekt an seine Grenzen.

