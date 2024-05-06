Max' Carshop - Schrauben frei Schnauze
Folge vom 06.05.2024: Porsche gegen Käfer
44 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Auf den Porsche seines Vaters hat Max schon lange ein Auge geworfen. Der Autoschrauber möchte den Wagen gegen einen Käfer eintauschen. Papa Conny ist davon wenig begeistert. Doch Max gibt nicht auf und lässt sich einiges einfallen, um Conny den Volkswagen schmackhaft zu machen. Der Kfz-Freak hat sich zudem bei einem Dragster-Rennen angemeldet. Dort will er mit einem alten Corsa antreten. Aber den müssen Max und Gorden erst mal auf Vordermann bringen. Und das Prinzip „alter Schrott raus, neuer Schrott rein“ stößt bei diesem Projekt an seine Grenzen.
